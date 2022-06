Os rumores confirmaram-se, Johnny Depp não assistiu presencialmente ao veredito do processo contra a ex-mulher - Amber Heard. O ator esteve em Newcastle, onde celebrou o facto de ter saído vencedor em tribunal, vendo a 'ex' ser condenada por difamação.

Johnny Depp optou por partir em digressão com Jeff Beck, depois de ter feito uma aparição num espetáculo em Londres, e foi precisamente na companhia do músico que soube do desfecho do processo.

Tal como revelam imagens partilhadas por fãs e personalidades, que se cruzaram com o ator, a 'festa' foi feita num bar de Newcastle - The Bridge Tavern.

Sam Fender partilhou nas redes sociais uma fotografia onde surge no referido bar ao lado de Johnny e Jeff. Os amigos surgem na imagem com canecas de cerveja e expressão de plena felicidade.



© Reprodução Instagram

O jogador de rugby Gary Spedding também se cruzou com Johnny Depp nesta noite de festejos e registou o momento em que o ator apertava a mão a um fã.

"Conheci Johnny Depp na Bridge Tavern Newcastle agora... isso foi bastante surreal", notou o atleta.

Leia Também: Audiência final de Depp e Heard foi "pornográfica" e uma "orgia pública"