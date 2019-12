O dia 27 de dezembro tem um significado para lá de especial para Inês Herédia. Este foi o dia em que a atriz nasceu, há 30 anos, e também o dia em que há um ano foi mãe pela primeira vez com o nascimento dos gémeos Tomás e Luís.

Data que não poderia deixar de ser assinalada e celebrada entre amigos e familiares.

A festa decorreu na tarde desta sexta-feira e as primeiras imagens foram publicadas nas redes sociais da atriz e cantora.

"Não sei muito bem o que dizer, estou em overdose de amor, tenho dois filhos que se engasgam em gargalhadas, felizes quando acordam, quando comem, quando estão com os tios, com os avós... E que me fazem crescer todos os dias. Sou profundamente abençoada por partilhar este dia com eles. Parabéns meus amores, que orgulho", declarou a mamã babada na publicação que acompanha uma das fotografias da festa do dia.

Leia Também: Inês Herédia posa ao lado da mulher e dos filhos em foto rara