Nuno Eiró foi este sábado o convidado especial do programa ‘Conta-me’. O apresentador esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes e de forma clara e transparente respondeu até às perguntas mais difíceis.

O deserto de ficar sem trabalho em televisão

Após sete anos na SIC, Nuno Eiró ficou sem trabalho em televisão e viveu aí um dos períodos mais delicados da sua vida. A este período, o apresentador da o nome de “deserto”.

“Se esse deserto não tivesse acontecido eu não seria o homem em que me fui tornando depois”, garante, olhando agora para este momento como algo positivo. “Vejo como um momento menos bom da minha vida, mas também como um momento proveitoso”, diz.

A morte dos pais

Nuno Eiró foi um filhos “fora de tempo”. Nasceu quando a irmã tinha já 14 anos e sentiu na pele a diferença geracional que existia entre si e os pais, mas nunca deixou que isso fosse um ponto de afastamento.

“Acabámos por ter uma relação próxima e sem mentira. Disse-lhes sempre aquilo que quis dizer. Não disse tudo, mas disse sempre aquilo que quis dizer”, revela, dando conta de que mesmo o que ficou por dizer os pais perceberam e aceitaram.

Aos 46 anos, Nuno Eiró já viu partir pai e mãe. O pai do apresentador foi o primeiro a falecer após 12 anos a viver com doença de alzheimer.

Não foi fácil para o rosto da TVI lidar com a doença do pai, particularmente na fase em que em que este acabou por ficar acamado.

“Tu já não vês o teu pai ali, já é só um corpo. Nessa parte eu acabei por me demitir muito, fugi muito. Eu ia lá a casa mas muitas vezes não entrava no quarto”, conta.

Porém, depois da morte do pai, Nuno Eiró assumiu uma nova missão: cuidar da família.

“A minha missão a partir daí seria muito mais cuidar da família do que tinha sido estar muito presente nos cuidados com o meu pai. As famílias de doentes com doença prolongada acabam por ir morrendo aos pouco com o próprio. A minha missão era ressuscitá-los”, afirma, explicando que esteve depois muito mais presente nos cuidados com a mãe quando esta adoeceu.

O casamento com Cláudia, a única relação com uma mulher

Tinha 23 anos quando decidiu casar-se com Cláudia, seguiram-se seis anos de vida em comum e momentos de grande felicidade. “Foi uma relação muito bonita”, garante.

“Aquilo que vivemos foi verdadeiro, se voltasse atrás faria exatamente a mesma coisa”, responde Eiró ao ser questionado por Maria pelo facto de esta ter sido a sua única relação com uma mulher.

O apresentador explica que a mulher sabia a sua orientação sexual e tudo sobre as suas relações anteriores.

“A Cláudia sabia da minha vida”, reforça, explicando que a separação “não teve a ver com escolhas de orientação” mas sim com o facto de ambos terem seguido “percursos de vida diferentes”.

2020: O ano em que um desgosto amoroso o deixou de rastos

No início de 2020, Nuno Eiró volta a cair. Após oito anos de relação, o apresentador lida novamente com o fim de um amor. E foi precisamente nessa altura, em janeiro, que o apresentador conhece Maria Cerqueira Gomes. “Quando me apanhas eu estava de rastos”, lembra.

“Na mesma semana em que há uma separação, há uma mudança de casa e que corre mal. De repente estás numa casa em que não te sentes em casa, a tua vida mudou toda e há uma pandemia”, continua, recuando a esta fase conturbada onde até com o seu cão de estimação o apresentador teve problemas.

Óscar não se adaptou à nova vida após a separação e nem à casa nova. “Foi dramático”, garante Eiró, que nessa altura teve de deixar o amigo de quatro patas em casa da irmã para este se restabelecer.

“Isso também me deitou ainda mais abaixo”, reforça.

Foi também nesta altura que o apresentador perdeu muito peso e viu a sua imagem mudar totalmente.

“Aquilo foi muito estranho, foi tão violento como tudo o resto. Nem o meu corpo era meu”, admite, recuando ao dia em que se olhou ao espelho e percebeu o que estava a acontecer.

Mas uma vez mais, Nuno Eiró superou a perda e olha agora para este momento como “uma das melhores coisinhas” que lhe aconteceu.

“Foi violentíssimo, mas permitiu-me fazer upgrades em mim”, diz.

Nuno Eiró aprendeu a viver consigo, a estar sozinho e agora é de sorriso no rosto que diz que pela primeira vez na vida já não tem medo de estar sozinho.

Em 2021 o apresentador vive a nível profissional um dos melhores momentos da sua carreira. Eiró regressou à TVI e faz agora parte do programa 'Esta Manhã' - que apresenta ao lado de Sara Sousa Pinto.

