Depois de ter passado pela passadeira vermelha da estreia de 'Oppenheimer' em Londres, onde exibiu o cabelo curto em tons de ruivo, Florence Pugh voltou a mudar de look.

Mantendo um corte curto, a atriz, de 27 anos, está agora com o cabelo pintado em tons de loiro.

Florence Pugh exibiu o novo look no lançamento do showroom da Lotus em Londres.

Para a ocasião, escolheu um macacão vermelho, sapatos pretos e mala da mesma cor. Veja algumas imagens na galeria.

Leia Também: Florence Pugh surpreende com vestido decotado na estreia de 'Oppenheimer'