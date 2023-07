Florence Pugh surpreendeu ao surgir com um vestido decotado na estreia de 'Oppenheimer' em Londres, na noite desta quinta-feira, dia 13 de julho.

A atriz foi recebida com euforia pelos fãs à entrada da passadeira vermelha e fez questão de dar alguns autógrafos.

De acordo com o Page Six, o vestido que escolheu para a ocasião - um modelo decotado e com abertura nas costas - é da Valentino. Veja algumas imagens na galeria.

