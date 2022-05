Florbela Queiroz vive um dos períodos mais delicados da sua vida. A atriz, de 79 anos, chora esta segunda-feira, 10 de maio, a morte do seu único filho, Manuel João.

Depois de ter lamentado a perda nas redes sociais com emotivas partilhas onde afirma que uma parte si partiu, Florbela lembrou o último telefonema do filho.

"Ele no último telefonema que me fez, no sábado, disse-me: 'mãe, como o meu carro ainda não está pronto e vais fazer espetáculo perto, eu meto-me na mota e vou-te ver! Por isso, sábado, o Manuel lá do céu vai ver e ouvir as gargalhadas que tanto gostava. Filho, este vai ser para ti e prometo fazer os disparates todos que tanto gostavas. Beijinhos para o céu", escreve a atriz, que optou por no próximo sábado subir ao palco no espetáculo 'Olha que Duas'.

A Sonhos em Cena, produtora do espetáculo de revista protagonizado por Florbela e Natalina José, confirmou a vontade da atriz em apresentar-se em palco.

"Florbela Queiroz, como tem referido várias vezes, só se sente viva no palco e, assim, irá cumprir a agenda de espetáculos da revista 'Olha que Duas'! O filho de Florbela iria este sábado ver o seu espetáculo. Honrará a sua memória e estará em palco com toda a sua entrega", pode ler-se na mensagem.

Florbela Queiroz sobe ao palco no próximo sábado, dia 14 de maio, em Vale Figueira, São João da Talha.

Manuel João, filho da atriz, era um conhecido editor de imagem, que no momento da sua partida foi lembrado por diversas figuras públicas com quem teve oportunidade de trabalhar e estabelecer fortes laços de amizade.

Leia Também: Florbela Queiroz de luto pela morte do filho: "Uma parte de mim partiu"