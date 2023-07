Flávio Furtado começou o aniversário com os colegas do 'TVI Extra'. O apresentador do formato completa mais um ano de vida esta quarta-feira, dia 26 de julho, e foi 'mimado' pela equipa logo após a meia-noite.

"Obrigado, equipa maravilhosa do 'TVI Extra'", escreveu junto de um vídeo que mostra um ramo de flores que lhe foi oferecido.

