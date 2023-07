Flávio Furtado acaba de se juntar à lista de figuras públicas que têm, nos últimos tempos, mostrado publicamente a insatisfação sentida em relação à TAP.

O apresentador da TVI, num curto texto, dirigiu-se à companhia aérea no sentido de tentar obter, finalmente, uma resposta.

"Exmos. Srs. da TAP, estou desde agosto do ano passado a enviar mails (dezenas), após horas a tentar resolver este assunto por telefone; após ter ido pessoalmente ao vosso balcão do aeroporto de Lisboa, e não obtenho resposta à solicitação de crédito das milhas que me são devidas. É assim tão complicado? Continuo a aguardar?", escreveu Flávio, conforme pode ver abaixo.



© Instagram/Flávio Furtado

