Flávio Furtado recorreu à sua página de Instagram para denunciar uma situação que viveu enquanto consumidor e que o deixou indignado.

"Hoje fui comprar pão. Aquando do pagamento disseram-me que não aceitam pagamentos em dinheiro. Apenas cartões ou MBWay. Aboliram pagamentos em numerário aquando da pandemia e concluíram que era melhor assim", relata.

"Dizem também que pela interpretação dos seus advogados a legislação em vigor não os proíbe de tomar esta medida e que não valia a pena eu preencher o livro de reclamações, porque já tantos outros o fizeram e não deu em nada. Eu preenchi", nota.

Entretanto, reflete sobre a política do estabelecimento, a qual considera desadequada: "Lá peguei num cartão, paguei e vim embora. Mas suponhamos que era com alguém que juntou moedas para ir comprar a única refeição do dia e não tinha cartões ou sequer saldo?".

"Ganhem juízo, senhores da Gleba. Dinheiro é dinheiro, sejam as moedas do senhor arrumador, sejam os cartões dourados do maior dos empresários", completa.

Leia a situação completa na galeria.

Leia Também: Flávio Furtado recorda 'Você na TV!' ao lado de Goucha e Cinha