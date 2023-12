Flávio Furtado partilhou com os seguidores das redes sociais, esta quarta-feira, dia 20 de dezembro, a sua receita de mousse de chocolate.

O comentador do 'Big Brother' surpreendeu ao surgir ao lado do jovem fadista Miguel Moura, que o ajudou a preparar esta sobremesa.

Flávio deixou na descrição da partilha os ingredientes necessários, sendo eles: 100 gramas de açúcar; seis ovos; gotas de limão; uma pitada de sal; 200 mililitros de leite; 150 gramas de manteiga; e 300 gramas de culinária com 75% cacau.

Modo de preparação:

Em primeiro lugar, no recipiente, coloque as claras, as gotas de limão, o sal e três colheres de sopa do açúcar pesado para a receita. Entretanto, bata em castelo e reserve. Num outro recipiente, coloque as gemas, o leite, a manteiga e o restante açúcar. Misture tudo. Entretanto, verta a mistura para um tacho e deixe cozinhar em lume brando, mexendo sempre com uma colher de pau, durante 5 minutos. Assim que estiver pronto, derreta o chocolate em banho-maria e adicione-o à mistura anterior. Mexa muito bem até ficar homogéneo. Verta para a tigela definitiva. Por fim, adicione as claras, envolva e reserve no frigorífico até ao dia seguinte.

