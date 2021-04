Flávio Furtado esteve na passada sexta-feira no programa 'Cristina ComVida', da TVI. Do encontro com Cristina Ferreira resultou uma cúmplice fotografia do comentador e da apresentadora, imagem que este sábado Flávio resolveu partilhar com os seus seguidores do Instagram.

Prevendo as críticas de quem o chama "lambe botas e graxista", o comentador e apresentador televisivo fez questão de na legenda da imagem admitir que não lhe faltam motivos para estar grato à amiga Cristina Ferreira.

"Vá, descarreguem o azedume e que comece uma chuva de comentários a chamar-me de lambe botas e graxista! É para o lado que durmo melhor... Ela sabe que lhe sou grato e serei sempre: Não pelo que pode vir (nem penso nisso), mas por tudo o que já veio: carinho. Obrigado, Cristina Ferreira", declara.

Recorde-se que Flávio Furtado ganhou notoriedade no comentário social quando passou a ser presença constante na rubrica Crónica Social do programa 'Você Na TV', da TVI, na época apresentado ainda por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

