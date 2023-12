Francisco Vale foi o escolhido dos espectadores para abandonar o 'Big Brother' na noite do passado domingo, 17 de dezembro, e à saída viu-se confrontado com uma dura questão feita por Flávio Furtado.

Ao longo das últimas semanas, Francisco deu que falar pela falta de cumplicidade com Jéssica Galhofas, com quem terá iniciado uma relação na casa mas a quem se recusa dar beijos em público. Nesse sentido, cá fora começaram a circular notícias de que o concorrente deixou fora do jogo uma namorada, de seu nome Dila.

Foi precisamente a veracidade desses rumores que quis apurar Flávio Furtado, assim que o jogador foi expulso.

"Agora que o jogo já acabou, vou-te fazer uma pergunta: o facto de tu não teres beijado a Jéssica na boca publicamente e de não a teres pedido em namoro prende-se com uma pessoa que se chama Dila?", questionou o comentador, que assim deixou Francisco perplexo.

"Não há uma Dila na tua vida?", reforçou depois Flávio, com Francisco a responder: "Conheço, é minha amiga, sim".

Flávio, insatisfeito com a resposta dada, insistiu: "É tua namorada? Já foi? Até entrares na casa, não tinham nada um com o outro? Nunca tiveram?". "Não", atirou Francisco, que completou com a frase "Nem sei porque é que está a fazer essa pergunta".

Veja este momento aqui.

Leia Também: 'Big Brother'. Mais uma expulsão e um segundo passaporte para a final