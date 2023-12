Perto da grande final, o 'Big Brother' já entrou numa fase crítica em que quem não segue em frente pode considerar que 'morreu na praia'. É esse o caso de Francisco Vale, que abandonou a 'casa mais vigiada do país' na gala do passado domingo, 17 de dezembro.

A noite começou com Márcia Soares a ser salva, o que significa que para o fim sobraram apenas os nomeados Francisco Vale e André Lopes.

Com 37%, Francisco foi o escolhido pelo público para sair do programa e André, com 63% dos votos, permanece assim em competição.

Durante a gala também foi entregue o segundo passaporte para a final. Por terem sido os dois concorrentes mais votados pelo público durante as em que decorreu a eleição do jogador da semana, Francisco Monteiro e Márcia Soares foram a votos na aplicação móvel do programa e os dois disputaram um lugar garantido na última gala. Francisco recebeu 66% dos votos e junta-se assim a Joana Sobral na final.

Com as grandes decisões da gala já tomadas, houve ainda espaço para conhecer o novo grupo de nomeados. André Lopes, Hugo Andrade, Jéssica Galhofas e Márcia Soares estão agora em risco de expulsão e um deles sairá da casa no próximo dia 25 de dezembro, uma gala que excepcionalmente, devido à consoada, não acontecerá ao domingo.

