Como foi revelado na terça-feira, o primeiro dia em que Alice Alves apresentou o 'TVI Extra', Flávio Furtado está doente e por esse motivo é que tem estado longe do programa.

Na noite desta quarta-feira, dia 7 de junho, o apresentador do formato voltou a ficar fora do mesmo e Alice foi novamente quem o substituiu.

No início do programa, a apresentadora explicou que Flávio Furtado "ainda está a recuperar", mas que irá regressar "em breve", isto sem adiantar mais pormenores sobre o estado de saúde do colega.

