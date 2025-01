A ex-concorrente de 'Desafio Final' contou em entrevista ao Fama ao Minuto o problema de saúde que a levou a tomar medicação dentro do reality show.

Flávia Monteiro conversou esta terça-feira, 28 de janeiro, com o Fama ao Minuto a propósito da sua saída do 'Secret Story - Desafio Final'. A jovem empresária esclareceu toda a polémica que envolveu as suas revelações sobre o alegado envolvimento com Ruben Silvestre, disse acreditar que o futebolista traiu a atual namorada, mas negou que a sua participação no reality show da TVI tenha ficado marcado pela celeuma.

O que correu mal?

"Estive semanas condicionada por causa da medicação que estava a fazer", contou, revelando que entrou no 'Desafio Final' com uma alergia no corpo causada, aparentemente, por um detergente que usou para lavar a roupa.

"Estive a tomar anti-histamínicos, muitos, de manhã e à noite. Ficava completamente perdida durante o dia. Muito morta", explicou.

A empresária diz mesmo que "perdia o raciocínio facilmente" devido à medicação, que só reduziu na última semana.

"Nesta última semana como a medicação já tinha reduzido, estava muito mais ativa", notou, por fim.

