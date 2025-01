Flávia Monteiro ficou de fora da festa do 'Secret Story - Desafio Final'. Decisão que a deixou "triste", tal como assumiu em conversa com Cláudio Ramos, no confessionário, na emissão do 'Especial'.

A concorrente explicou que voltou a sentir-se colocada de parte e ainda que está incomodada com as declarações dos colegas que a acusam de não dar opinião e não saber argumentar, uma vez que isso a fez lembrar a época em que saiu do 'Secret Story 8' e se viu alvo de duras críticas.

"O que mais me aconteceu aí fora foi as pessoas terem falado muito, fui muito cancelada nesse sentido, levei muito ódio por ser empresária e não saber argumentar", disse.

Flávia acredita que muitos dos concorrentes de 'Desafio Final' sabem dos comentários negativos de que foi alvo e estão a usar a sua fragilidade para a 'atacar' no jogo.

