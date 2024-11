Flávia Monteiro assume-se como "uma mulher plus size, habituada a viver acima do peso", mas que decidiu agora cuidar da saúde e transformar o corpo.

Ao anunciar a sua decisão publicamente, a antiga concorrente do 'Secret Story' lembrou as duras críticas que foi ouvindo ao longo dos anos.

"Ouvi muitas vezes coisas duras como: 'é só fechares a boca', 'se perdesses peso ias ficar mais bonita', entre outros. A realidade é que sempre aceitei com um sorriso todas as versões de mim, fossem elas quando estava magra, quando só tinha uns quilos a mais ou quando atingi a obesidade", disse.

"A partir dos meus 15/16 anos, lembro-me de ter perdido peso porque tinha o sonho de ser modelo e ser agenciada. E consegui! Depois de ter conseguido isso, cheguei a um ponto de infelicidade em que percebi que quem tinha de gostar de mim era eu, porque as pessoas iam sempre criticar, estivesse eu como estivesse… Às vezes o problema não está no exterior, mas no interior", continuou, assegurando que aprendeu a estar confiante com as suas curvas.

"Muita gente duvida como é que uma mulher 'como eu' consegue gostar do seu corpo. Podem não acreditar, mas gosto… e gosto muito! Mais do que o corpo ou as formas, o meu maior complexo sempre foram os seios. Numa das minhas grandes perdas de peso, o mais difícil para mim foi não conseguir aceitar como os meus seios estavam a ficar (descaído e sem volume). Acabei por engordar tudo de novo, apenas porque queria os meus seios 'de volta'", contou ainda.

Sobre o futuro, Flávia explicou ter percebido que precisa de cuidar do seu futuro: "Hoje sei, melhor do que nunca, que tenho de cuidar de mim e do meu futuro. Sei que tenho de perder peso e sei que vai ser um processo complicado. Não o irei fazer por estética, mas sim pela minha saúde. Só passei aqui hoje para dizer-vos que todos nós somos bonitos à nossa maneira e que temos de amar todas as versões de nós".

Nufla, como é conhecida, deverá submeter-se a uma dieta rigorosa e ainda a um intervenção cirúrgica. Léo Caeiro deixou no ar, através das redes sociais, qual será a intervenção que a jovem irá realizar.



© Reprodução Instagram - Léo Caeiro

