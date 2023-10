Mãe de Alba e Júlia, de três anos, são muitos os desafios que Débora Monteiro enfrenta, sendo que alguns gosta de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

Foi o que aconteceu este sábado, 21 de outubro. Na sua página de Instagram, a atriz fez um relato sobre uma situação mais difícil por que passou, depois dela e do companheiro, Miguel Mouzinho, terem ficado doentes devido a uma virose.

"Amo vê-las a brincar assim, tranquilas. Ontem conseguiram fazer a maior birra de sempre, as duas ao mesmo tempo, assim que regressei do hospital por causa de uma virose que me atacou em cheio", começa por contar.

"Estávamos tão cansados, sem energia, porque o Miguel também apanhou a virose das meninas, que foi desesperante", confessa ainda.

"Viva o amor e a capacidade que os pais têm de respirar e tentar acalmar estes seres que estão a descobrir o mundo e na verdade nós também estamos a aprender, todos os dias, a saber ouvir e educar estas meninas", diz, por fim.

Ora veja a partilha:



© Instagram - Débora Monteiro

