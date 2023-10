Débora Monteiro e Miguel Mouzinho conversaram com o 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, e falaram sobre o planos para o casamento que, dizem, não será para breve.

"Nós queremos casar-nos, mas enquanto as meninas [filhas] não tiverem idade para nós não termos de estar muito preocupados com elas, vamos aguentar. Queremos aproveitar o casamento também", explicou a atriz.

"Não vamos fazer um casamento de igreja com 300 convidados. Vai ser uma coisa [na] praia ou algo do género", revelou o companheiro, Miguel Mouzinho, com Débora Monteiro a frisar que será "uma coisa mais pacata".

"Nada de fatos", continuou Miguel Mouzinho. Ainda assim, o rosto da SIC já tem algumas ideias de vestido de noiva. "Tenho algumas fotos de vestidos que sei o que quero. Se calhar na altura posso mudar, mas já tenho uma ideia do que quero", partilhou.

De recordar que o casal tem em comum as filhas gémeas Júlia e Alba, de três anos.

