Em casa de Eduardo e Joana Madeira é dia de festa. A filha mais velha do casal, Leonor, completou mais um ano de vida.

No Instagram, o casal fez questão de destacar a data, com o humorista a revelar que andou "quase 300km" só para conseguir estar presente no aniversário da menina.

"Oito anos. Apesar de estar a trabalhar longe fiz questão de andar quase 300 km para lhe dar os parabéns logo às 08h00 da manhã. Chorou de alegria. Valeu a pena. Parabéns, raposinha", disse o pai 'babado'.

Por sua vez, Joana Machado Madeira também assinalou a data na mesma rede social.

"A Leonor Machado Madeira faz oito anos! É o amor da minha vida e a miúda mais fixe que conheço. Fico muitas vezes a olhar para ela e a pensar na sorte que tive. Quem a conhece sabe que ela é especial! Conquista o mundo, miúda, sempre com música, livros e amigos", escreveu.

Recorde-se que o casal tem mais uma filha em comum, a pequena Carolina que nasceu no passado mês de abril. Eduardo Madeira é também pai de Rodrigo, fruto de uma anterior relação.

