É em 'Não Há Vidas Perfeitas' que Fernanda Serrano promete contar vários detalhes sobre a vida pessoal e profissional, alguns deles guardados para si própria até agora.

O livro será lançado no próximo dia 15 deste mês mas o Fama ao Minuto, que já teve acesso à obra, conta-lhe o que a atriz diz sobre o divórcio de Pedro Miguel Ramos, pai dos seus quatro filhos.

Fernanda começa por explicar que viu no ex-companheiro a pessoa com quem "poderia vir a construir família", até porque nele encontrou alguém com "os mesmos valores". Ao longo dos 15 anos de relação, a artista cruzou-se com "sinais de alerta", que decidiu ignorar por ser "uma pessoa de relações duradouras".

"A determinada altura, houve uma dissociação de ideias, digamos assim. Uma desilusão grande que não culminou imediatamente numa rutura. Mas, como se costuma dizer, houve um dia em que me caiu a ficha. Foram acontecendo pequenas coisas, pequenas desilusões, como em todas as relações, até que houve uma desilusão maior, que, a juntar a outras menos significantes, me levou a colocar um ponto final na relação. Foi a gota de água que fez transbordar o copo", recorda Fernanda, sem detalhar qual o acontecimento a que se refere.

Assim, e à chegada aos 40 anos, a atriz percebeu que estava na altura de refletir sobre o seu casamento com Pedro Miguel Ramos, idade em que com ele teve "a primeira conversa sobre divórcio".

"Uma conversa difícil em que disse o que pensava da nossa relação e que foi mal recebida pela outra parte. Naquela altura, para mim, o meu casamento estava em risco, mas não achei que tivesse de o terminar logo ali. Para mim, ainda valia a pena continuar a tentar reconstruir o que se estava a desmoronar", confessa.

Fernanda revela agora que demorou "cinco anos" a efectivar o pedido de divórcio e conta alguns detalhes da conversa que ambos tiveram com os quatro filhos, até porque confessa não se lembrar exatamente do que foi dito: "Sei que nos sentámos com os três miúdos mais velhos, porque a mais nova só tinha dois anos e explicámos-lhes. Foi uma conversa rápida, dificílima. Sei que foi uma ocasião muito triste para todos, mas não me lembro de pormenores. Apagaram-se da minha memória. Nós, humanos temos estes mecanismos estranhos para nos protegermos dos acontecimentos que nos fazem sofrer demasiado".

Depois da separação, Fernanda Serrano demorou algum tempo a deixar de pensar que havia fracassado. "Seria uma estupidez da minha parte pensar isso de um casamento do qual nasceram quatro filhos com tanto amor, logo, nunca foi um fracasso", contrapõe.

Por fim, e sobre a possibilidade de voltar a subir ao altar, a atriz diz: "Fiquei profundamente traumatizada com o divórcio e ainda hoje não me consigo imaginar novamente casada com alguém. Não é que tenha deixado de acreditar no amor, pois acho que isso nunca acontecerá. Amei muito e sempre fui muito amada, em todas as relações que tive, incluindo no meu casamento, mas isso não impede que as ruturas aconteçam. Enquanto duram, essas relações são de muito amor. Como já disse, ainda acredito que, um dia, vou ter um casamento como o dos meus pais".

