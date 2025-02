Matilde Reymão completa 25 anos esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, e recebeu uma carinhosa mensagem da colega e amiga Dalila Carmo.

"Hoje este solzinho chamado Matilde faz 25 anos! Conheci a Matilde em 2021 e fiquei perplexa por existir alguém que olha para as coisas mais simples do mundo com a curiosidade e o encantamento de quem tem a essência intacta", começou por escrever a atriz.

"A Matilde interessa-se por todas as pessoas e faz perguntas a todas com a mesma curiosidade, e recebe o mundo de braços abertos, sem hierarquias. Ontem viu a Torre Eiffel pela primeira vez mas tem a mesma alegria num fim de mundo qualquer onde vá parar ( - Mati, vais achar aquilo muito aborrecido, eu é que gosto mas não tens lá nada para fazer!) porque encontra sempre qualquer coisa que a emociona mesmo nos lugares do 'tempo parado' fazendo parte de um mundo e geração onde já ninguém perde 'tempo'", partilhou de seguida.

"E além disso tem uma bondade e empatia pelo outro que são desarmantes. Desejo-te o melhor do mundo, querida Matilde. Continua a desbravar o mundo com essa luz toda! Eu estarei aqui para te celebrar sempre. Parabéns, pessoa bonita", completou.

