A influencer Bruna Gomes foi conhecer um abrigo de animais, 'O Abrigo da Mãozinhas', e contou tudo aos seguidores da sua página de Instagram.

"Fiquei logo emocionada por todo trabalho bonito que lá é feito. Os bichinhos são tratados com amor e toda ajuda é muito bem-vinda", disse junto de um vídeo com imagens suas no local.

Na publicação, a influencer aproveitou para explicar aos seguidores como é que podem ajudar o abrigo de animais.

"Podem entrar em contato com o abrigo para doação de alimentos, vacinas e remédios. Podem também oferecer a algum bichinho um dia de banho porque eles não têm água quente. Aos sábados e domingos podem voluntariarem-se para passear com eles, garanto que sairá de coração cheio", detalhou.

"Para adotar um cão ou gato entrem em contrato com 'O Abrigo da Mãozinhas' para fazer uma visita e conhecer todos aqueles amorzinhos", destacou ainda. Veja a publicação na íntegra: