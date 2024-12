Bruna Gomes fez um vídeo de Natal para a página de Instagram da TVI e foi questionada sobre qual o melhor presente que já tinha recebido nesta época.

Sem hesitar, a influencer respondeu que a melhor prenda de Natal de sempre foi "ter sido pedida em casamento no ano passado."

"Não preciso nem de pensar. Este anel aqui não é um anel qualquer", disse Bruna a mostrar a joia para a câmara.

De recordar que Bruna Gomes e Bernardo Sousa conheceram-se em 2022 no 'Big Brother Famosos' e casaram na ilha da Madeira (terra natal do noivo), a 26 de março de 2024, numa cerimónia íntima com apenas 15 convidados.

