Filomena Cautela é dona de uma energia invejável e, tal como confessou no lançamento da nova máquina da Delta, o café é um grande responsável. A apresentadora, em exclusivo ao Fama ao Minuto, fez questão de referir o quanto gosta desta bebida: "Sou mais apreciadora de café do que de vinho".

No evento, que aconteceu na passada terça-feira, em Lisboa, a apresentadora falou sobre cafeína mas também sobre o seu futuro, que garante passar pela RTP.

"Neste momento, a minha vida é o 'Programa Cautelar', que é o programa que mais trabalho me dá, que alguma vez deu e alguma vez vai dar", confessou, antes mesmo de referir que a terceira temporada do formato estreia em breve.

Lembrando o '5 Para a Meia Noite', Filomena refere que não pensa em voltar a conduzir o talk show, embora não negue que o regresso possa acontecer no futuro. "O '5' vai ter um lugar especial no meu coração e eu não sou nada daquelas pessoas que dizem 'ai, eu nunca mais vou voltar'. Acho que as coisas podem fazer sentido num momento e noutro não", notou.

Pouco depois de se cruzar com Cristina Ferreira, neste mesmo evento, a apresentadora da estação pública sublinhou ainda a boa relação que mantém com a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI. "É muito fixe", ressalvou.

Leia Também: Saiba tudo sobre o novo programa de Filomena Cautela