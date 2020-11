Filomena Cautela confidenciou que fez terapia todas as semanas e encorajou o público a recorrer aos profissionais da área da saúde mental, sobretudo nesta fase pandémica.

Esta curiosidade foi partilhada na última emissão do concurso 'Quem Quer Ser Milionário', da RTP, ao receber o concorrente Renato Laia, médico especialista em psiquiatria.

A apresentadora afirmou que se encontra com o psiquiatra todas as semanas e frisou ainda que deve-se cuidar saúde mental com naturalidade e sem tabus.

Leia Também: "Os deputados devem dar o exemplo e o que vi deixou-me doida"