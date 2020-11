Filomena Cautela decidiu recorreu às stories da sua página de Instagram para revelar publicamente uma situação que a deixou desagradada. A apresentadora contou que houve um deputado que passou à frente de todas as pessoas que aguardavam numa fila para fazer o teste à Covid-19.

"Acompanhei uma pessoa a fazer um despiste à Covid. É uma espécie de drive-in ali para os lados do Parque das Nações. Estavam muitos carros à espera e fizeram várias filas. À minha frente estava um carro com uma senhora idosa e o seu acompanhante que, após 2 horas de espera, saiu do carro a pedir a um dos agentes um pouco de água que não estava disponível nas imediações. Ouvi, e como tinha garrafas fechadas, ofereci obviamente água a ambos", começou por relatar, este domingo.

"O tempo de espera rondou as duas horas e 30 minutos e quando finalmente estava a chegar a vez do carro à minha frente toda a fila parou para entrar um carro que nem sequer fez uma paragem. Achei obviamente que fosse uma urgência ou algo parecido mas percebi que não", acrescentou. "Era um deputado de um grande partido que, seja por que razão for, achou legitimo passar à frente das dezenas de carros que ali estavam. Honestamente quero lá saber das razões, os deputados devem dar o exemplo e o que vi deixou-me doida, confesso", destacou de seguida.

Antes de terminar, Filomena Cautela escreveu ainda: "Digo quem é ou isto é a minha revolta e não é consequente em absolutamente nada?". E, de seguida, colocou uma votação para saber se revelaria o nome do referido deputado.

Entretanto, esta segunda-feira, a apresentadora voltou a recorrer à mesma rede social para acrescentar: "Só para deixar claro. É evidente que os deputados como outros cargos de alta chefia do Estado têm regalias, prerrogativas enfim, disso sabemos todos. Não obstante, isto foi feio. Muito feio".