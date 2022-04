Filomena Cautela prometeu esta sexta-feira anunciar uma novidade aos fãs e a promessa foi cumprida. Sabe-se agora que a atriz e apresentadora tem andado ausente das redes sociais por estar dedicada a um novo projeto: um filme.

Cautela faz parte do elenco do novo filme criado pelo músico David Fonseca, integrado no lançamento do seu novo disco - Bohemian Apocalypse.

Eis abaixo o trailer partilhado por David Fonseca, no qual é possível notar a presença de muitas outras figuras públicas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por David Fonseca (@davidfonseca)

