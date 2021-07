Filomena Cautela fez uma publicação na sua conta de Instagram onde se mostrou "surpreendida" com as audiências que o seu novo desafio na RTP1, 'Programa Cautelar', registou este fim de semana.

"E falámos e caramba obrigada à audiência surpreendente do último sábado. Continua a deixar me estupefacta que tantas centenas de milhares de pessoas, em plena silly season escolham estar num programa de sábado à noite, com gráficos de temperatura média anual. Obrigada a todos. Nas palavras de Greta: 'the show is over' e há esperança", começa por dizer na sua conta de Instagram.

Posteriormente, completa: "Estou a guardar os muitos agradecimentos que tenho em falta mas para já, imperativo agradecer ao Filipe La Feria, a todo o Teatro Politeama e o elenco do espetáculo Espero por ti. Que elenco poderoso, que intérpretes maravilhosos que nos ajudaram neste bombom. Obrigada! Ide vê los que vale tanto a pena".

