Filomena Cautela revelou aos fãs, através de um vídeo de apresentação, qual o tema do próximo 'Programa Cautelar' - formato de humor que apresenta todos os sábados na RTP 1.

"Vamos falar das alterações climáticas... no fundo, do fim do mundo tal e qual como o conhecemos", conta a apresentadora.

'Programa Cautelar' conta na sua primeira temporada apenas com seis episódios, sendo o do próximo sábado, dia 3 de julho, o quinto. O formato, recorde-se, vai para o ar às 22h00 depois do 'Telejornal'.

Siga o link

Leia Também: Daniela Ruah tece rasgados elogios a Filomena Cautela