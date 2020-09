Filomena Cautela decidiu abriu o seu coração para falar carinhosamente do '5 para a Meia-Noite'. "Se prometi que ainda falava das razões que me levaram a deixar este programa, e se não demorará para que se saibam novidades do novo apresentador etc, não falarei das razões mas escrevo assim: Deixei muitas perguntas por fazer a demasiados convidados e deixei demasiados convidados por convidar por respeito ao formato", começou por esclarecer.

"Deixei demasiadas perguntas por fazer ao nosso Primeiro, a alguns deputados, à Lá Toya Jackson, à Cristina Ferreira, à Fernanda Lapa, enfim a muitos, não todos. Apesar de tanto ter sido feito, mantendo viva e de óptima saúde a marca do talkshow com maior longevidade da televisão portuguesa, construir o único talkshow da televisão com real repercussão nas redes sociais e nas tendências digitais quase todas as semanas (ênfase no quase, mas um ênfase orgulhoso), exibimos alguns dos momentos mais loucos algumas vistos por aquelas bandas, recebemos os prémios para que fomos nomeados, as milhares de mensagens dos melhores fãs do Mundo que são demasiadas e demasiado emotivas para que vos possa mostrar aqui", destacou de seguida.

"Tivemos entrevistas históricas, completas surpreendentes e informativas, outras só hilariantes e muito patetas, muitas que roçaram a absoluta erudição, umas bastante fraquinhas em todos os sentidos, várias revolucionárias e inúmeras só dedicadas a fait divers que nos fazem rir à parva que é tão bom e saudável. O '5' é isto tudo e deve ser tudo isto. E por ser este lugar de absoluta liberdade e constante surpresa, que merece respeito. Pelo formato, pelos anos de trabalho de tantas equipas, pelos apresentadores que por cá passaram pelo lugar que ocupa na televisão. E foi também por isto que deixei tantas perguntas por fazer. Também por respeito. Tenho-as todas guardadas e se me deixarem, fá-las-ei muito em breve. No formato certo", acrescentou, mostrando-se ansiosa para abraçar novos projetos.

Antes de terminar, a apresentadora agradeceu a todos os que "fizeram parte do '5 para a Meia-Noite' desde o primeiro dia, há 11 anos". "Guardo-vos a todos e sobrevivemos, caramba".

Uma partilha que deu ainda espaço aos seguidores de colocarem todas as questões na caixa de comentários, com a promessa de que Filomena responda aos mesmos.

A primeira questão colocada foi se a apresentadora estará a caminho da TVI. "Vais ser contratada pela Tininha [Cristina Ferreira]?", perguntou um fã. "Nas palavras sábias de Macaulay Culkin no 'Sozinho em Casa 1': 'I don't think so' (eu acho que não)", respondeu Filomena Cautela.

De seguida, os internautas quiseram saber que está para breve um novo projeto. "Do que posso dizer, é isto. 1. Não sei se vai acontecer, saberei em breve. 2. Estes são tempos que precisam de uma intervenção minha diferente. E preciso de a dar. Agora. E assim te revelo outra razão que me fez deixar o programa agora", explicou a apresentadora.

Num outro comentário, acrescentou: "Eu gostava que não fosse este ano porque acho que este bebé que ando a criar merece todo o tempo e mais algum, mas talvez não seja tudo como eu quero... Talvez não. Não é mesmo".