Estreou esta quinta-feira, dia 9 de janeiro, a nova temporada do '5 para a Meia-Noite', da RTP1. Uma emissão que ficou marcada especialmente pela convidada já muito esperada programa: Cristina Ferreira.

Os resultados foram bons e a apresentadora, Filomena Cautela, não podia ter ficado mais satisfeita.

"Apesar de parecer que tenho um alien a sair do pescoço e uma ligeira pilinha, serve esta foto para ressacar a estreia do 5 pela raridade de eu gostar de uma foto de moi - même. Batemos recorde de audiência do programa, do horário, fomos líderes num pedaço bem fofo, no dia seguinte tínhamos uma pressão no ar #1 nas tendências do YouTube e outra a caminhar para lá, e o '5 para a Meia-Noite' foi trend no Twitter, muitas mensagens de malta que adorou e aquela parcela de haters meio amargos que conferem que foi bem", começou por escrever.

E continuou, referindo-se aos convidados, Cristina e o youtuber Wuant. "Isto servirá para estabelecer o programa e lá para as entidades nos recolocarem no mapa. Para nós alegra-nos mas sabemos bem o nosso lugar. Dirão que foi porque é estreia, porque foi a Cristina que ademais estava na boca do mundo pela candidatura à presidência, dirão que o Wuant tem uma legião de fãs, dirão e dirão bem", acrescentou.

De seguida, destacou também o trabalho das restantes pessoas que dividiram consigo a estreia: "Pois digo também que esta estreia feliz apesar de tanta intempérie, deve-se ao talento da Inês, da Susana e da Cátia e de uma nova equipa de produção, técnica, realização, que vestiu a camisola sem hesitação, o que tanto nos comove. À nossa Marta e ao Rocha, incansáveis e loucos, à rasgante Teresa AL Dente e sua trupe e aos Johny and the Diamond Dogs que ainda vão dar tanto que falar. Deve-se aos espectadores do 5 que estão connosco desde sempre e que sabem que não há programa na televisão como este. Para o bem e para o mal".

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Épica: Assim foi a ida de Cristina Ferreira ao '5 Para a Meia Noite'