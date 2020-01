Esta quinta-feira, dia 9, foi marcada pelo regresso do programa '5 Para a Meia Noite' que contou com a presença de uma convidada há muito desejada: Cristina Ferreira. Numa conversa marcada pela descontração, Filomena Cautela teve a oportunidade de fazer diversas perguntas à apresentadora da SIC, mesmo as mais inconvenientes.

A admiração por Ricardo Araújo Pereira

Uma delas aconteceu quando Cristina foi questionada se alguma vez tinha sentido uma certa atração por um convidado. A resposta revelou-se surpreendente: Ricardo Araújo Pereira.

"Olhei pela primeira vez para o Ricardo Araújo Pereira e pensei… não sei se era da luz da minha casa, ele estava bem sentado no meu sofá", confessou, realçando no entanto que o humorista está muito bem casado há mais de 20 anos e que tem o maior respeito pela mulher.

Entretanto explicou o motivo da sua admiração: "O humor, a forma como ele trabalha, ele é superior a nível de inteligência. Ele é intelectualmente superior"".

Cristina a presidente?

A pergunta surgiu a propósito de uma capa recentemente protagonizada por Cristina Ferreira para a revista Visão e onde o assunto era abordado. Mas será que a apresentadora quer mesmo ser presidente?

"Eu não assumi candidatura nenhuma, como deves calcular, acho que não é preciso um cargo político para seres política diariamente. Pela forma como conduzo os meus programas [acho que dou isso a entender]. Acho que em 17 anos permitiram a quem vê sabe exatamente aquilo que seu sou a nível profissional, pessoal e ideológico", afirmou.

"Há uma coisa que te posso garantir, se isso um dia vier a acontecer eu vou fazer de tudo para não falhar no meu papel", completou.

A Pressão no Ar com Cristina Ferreira

Último programa que viu na TVI: "Vi o 'Pesadelo da Cozinha'"

Possibilidade de fazer o seu próprio programa na TVI: "Ficou momentaneamente quietinho numa gaveta. Eu entendi perfeitamente porque é que naquela altura ficou numa gaveta"

Entrevista a Mário Machado? "Acho que não, não posso dizer que não se estando lá o teria feito, mas acho que não seria pessoa que me suscitasse interesse para entrevistar"

Relação com Maria Cerqueira Gomes: "Sabes que eu quis passar o testemunho. Teve o pior dos desafios, mas ao mesmo tempo o melhor. Foi para um lugar de grande destaque, gosto muito da Maria. Desejo-lhe o melhor, tem tudo para ser o quiser em televisão e um brilho que é só para alguns".

Por fim ainda foi feito um jogo no qual Cristina tinha de escolher o seu homem preferido, as opções foram inúmeras e Ruben Rua acabou por ser o grande vencedor mesmo depois de um 'frente a frente' com António Casinhas, ex-companheiro da apresentadora.