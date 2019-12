Em contagem decrescente para o final de 2019, Filomena Cautela não quis entrar no novo ano sem deixar um conselho aos fãs. A apresentadora abriu o coração para falar de meditação, algo que mudou a sua forma de estar, e apelou para que todos a pratiquem em prol de um bem maior.

Numa publicação realizada esta segunda-feira, dia 30, este desabafo é "provavelmente a partilha mais importante que fez por nos últimos tempos".

"Meditem ou comecem a meditar. A vida não é nem simples nem fácil como se prega por estes fóruns. É ingrata, injusta, traiçoeira, traidora e cruel e para sobreviver aos dias com consciência e com poder transformador - sem ser, nas palavras dos Clã, um pateta feliz - só será possível se treinarmos a empatia, a tolerância, a gentileza, a memória, e cultivarmos a paciência e a coragem e nos dias que correm não me parece que haja muito que seja mais importante que isto", afirmou.

