Como seria de esperar, foram muitas as mensagens que Filomena Cautela recebeu ontem, dia 16 de dezembro, das várias pessoas que não deixaram passar o seu aniversário em branco.

A apresentadora completou 35 anos esta segunda-feira e os fãs, amigos e familiares fizeram questão de mimar a figura pública neste dia especial. Carinho que a própria fez questão de agradecer publicamente.

"Não posso mostrar já o que andei a fazer mas Jesus que dia!! Obrigada a todos pelas mensagens e lamechices. É sempre um dia difícil para mim mas muito mais exequível com as vossas palavras bonitas", escreveu na sua conta do Instagram.

