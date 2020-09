A Covid-19 voltou a causar um novo obstáculo a Megan Fox e Machine Gun Kelly no primeiro filme que o casal está a gravar junto.

A produção de 'Midnight in the Switchgrass' foi interrompida de novo depois que duas pessoas envolvidas no projeto terem testado positivo para o novo coronavírus, como relatou o TMZ esta segunda-feira.

As filmagens já tinham sido anteriormente paradas em março, no início da pandemia, mas o elenco e a equipa tinham voltado para Porto Rico, em julho, para terminar o filme, dirigido por Randall Emmett. Um regresso que foi feito com todas as medidas de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus.

Apesar de todas as medidas, o representante da The Pimienta Film Co disse que houve duas pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e que eram assintomáticas. Essas pessoas foram logo colocadas em quarentena, mas, mesmo assim, a produção decidiu interromper de novo as filmagens.

O TMZ foi ainda informado que Randall Emmett está a planear retomar as filmagens em Santa Barbara nas próximas semanas com precauções mais rigorosas.

Quanto a Megan e Machine, tudo indica que o casal continua junto, e o site afirma até que este verão estavam "inseparáveis".

