Parece que o namoro de Megan Fox e Machine Gun Kelly segue de 'vento em popa' e já evoluiu para um outro nível. Depois de terem dado a sua primeira entrevista em conjunto, de lançar uma música, de torna o seu amor oficial nas redes sociais, agora o artista já teve a oportunidade de conhecer os filhos da atriz.

Fontes da Us Weekly adiantam que o músico já esteve com os filhos da artista - Noah, de sete anos, Bodhi, de seis e Journey, de quatro anos.

Por seu turno, Machine tem uma filha de 12 anos, mas ainda não está claro se Megan também já esteve com ela.

De recordar que as crianças de Fox são fruto do seu anterior casamento com Brian Austin Green.

