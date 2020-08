Mesmo estando separado de Megan Fox, Brian Austin Green não se compromete a dizer que nunca mais vai voltar para os braços da atriz.

Apesar da ex-mulher estar a namorar atualmente com o músico Machine Gun Kelly, o ator não coloca de lado a possibilidade de no futuro voltarem a ficar juntos, como confessou durante um direto no Instagram, no passado sábado.

"Nunca digo nunca", começou por dizer Green, como relata a revista People. "Sinto que as pessoas estão a trilhar caminhos na vida e às vezes os seus caminhos estão juntos e andamos por esse caminho juntos, mas às vezes os caminhos seguem rumos diferentes", acrescentou.

"Tivemos uma relação incrível de 15 anos. Temos três filhos lindos. Partilhámos muita coisa e realmente passámos por muita coisa juntos", continuou.

Mas não ficou por aqui e realçou: "Neste momento os caminhos são diferentes e ela está a fazer o que acha que precisa para ser feliz e eu estou a fazer o que sinto que preciso para ser feliz, e não é por falta de amor pelas crianças ou falta de responsabilidade".

Embora no início não tenha reagido da melhor maneira à nova relação da 'ex', Green disse que apenas deseja o melhor para a atriz.

