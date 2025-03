O rei Felipe VI e o presidente, Pedro Sánchez, inauguraram esta segunda-feira, 3 de março, em Barcelona, a 19.ª edição do Mobile World Congress (MWC), o maior e mais influente evento do setor automóvel e tecnológico do mundo.

E não é que o rei de Espanha ousa fazer qualquer coisa?

No evento, que termina esta quinta-feira, dia 6, o monarca chegou mesmo a cumprimentar um robô humanoide e conduziu um simulador de carro de Fórmula 1.

Filipe VI teve a oportunidade de conhecer a maior feira de tecnologia do mundo, onde as principais marcas apresentam as suas últimas novidades.

Durante o passeio, que durou cerca de uma hora e meia, e acompanhado pelas diversas autoridades, o rei pôde visitar os diferentes expositores que este ano têm como temas principais a Inteligência Artificial e a evolução do 5G nas suas diferentes aplicações. Clique na galeria para ver as imagens.

O Mobile World Congress (MWC) está a decorrer nas instalações da Gran Via de L'Hospitalet e de Montjuïc, em Barcelona, e conta com várias empresas de tecnologia, tais como Google, Huawei, Meta, Samsung, Microsoft e Xiaomi.

