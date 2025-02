Os Prémios Goya decorreram no sábado, 8 de fevereiro, no Palacio de Congresos de Granada, em Espanha.

'Ainda Estou Aqui' venceu na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano, naquela que foi a primeira vez que uma longa-metragem brasileira foi reconhecida nos Goya, enquanto 'Emília Perez', produção que tem sido marcada por polémicas, arrecadou o prémio de Melhor Filme Europeu.

Antes da cerimónia, as estrelas brilharam na passadeira vermelha do evento. De Richard Gere, a Ester Expósito e Antonio Banderas, veja as imagens na galeria.

