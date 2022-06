O Rock in Rio 2022 fica marcado entre as celebridades nacionais por ter sido o 'palco' escolhido para que assumissem publicamente os seus novos amores. Jéssica Nogueira, que parece estar a namorar com o 'ex' de Aurea, não foi a única a fazer-se acompanhar no festival por uma companhia especial.

Filipa Torrinha Nunes surgiu no Parque da Bela Vista ao lado da nova cara-metade e até teve direito a uma declaração de amor.

João Lamoza, ator que chegou a fazer parte da série juvenil 'Morangos com Açúcar', partilhou no Instagram uma fotografia captada no festival ao lado da psicóloga e comentadora e na legenda assumiu o amor que os une.

"[...] Faço-me acompanhar por uma mulher incrível, inteligente, sensível, de sorriso fácil e fascinante. Baila como o Eduardo Mãos de Tesoura e canta como a Maria Leal. Tem o meu sentido de humor e deu-me sentido ao amor. Não é de feitio simples, nem de sentimentos complexos. É pura no meio da sujeira e suja no meio das falsas puritanas.

É a minha a pessoa, a que me escolheu e deixou-me estar à altura da responsabilidade", declarou João Lamoza, que agora dá cartas como digital influencer.

Leia Também: Jéssica Nogueira, do 'BB', namora com ex-namorado de Aurea?