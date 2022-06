A criadora de conteúdo esteve com Ricardo Oliveira no Rock in Rio.

Jéssica Nogueira parece já ter um novo amor. Depois dos romances com Pedro Alves, Gonçalo Quinaz e com um empresário italiano, a antiga concorrente do 'Big Brother' pode ter encontrado o amor ao lado de um famoso modelo. A criadora de conteúdo esteve no Rock in Rio acompanha por uma pessoa especial, o modelo Ricardo Oliveira. Na sua conta oficial de Instagram, Jéssica partilhou uma foto cúmplice ao lado ex-namorado de Aurea. A imagem, onde ambos aparecem abraçados e lado a lado, foi depois partilhada também por Ricardo.

© Reprodução Instagram/ Jéssica Nogueira Leia Também: Gonçalo Quinaz garante: "Nunca agredi uma mulher" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram