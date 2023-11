Liliana Aguiar 'atacou' Filipa Torrinha Nunes com críticas à sua imagem, chamando a psicóloga de "boneca postiça". O tema esteve em destaque no 'Passadeira Vermelha' e foi comentado por Liliana Campos, Sara Norte, Zulmira Ferreira e Nuno Azinheira, que se mostraram contra as palavras de Liliana Aguiar.

Os colegas do programa da SIC Caras defenderam Filipa Torrinha Nunes, com a apresentadora a afirmar que o que Liliana Aguiar tinha dito era "inadmissível".

Perante toda a agitação sobre o tema, a psicóloga recorreu às stories da sua página de Instagram para deixar uma mensagem. "Obrigada a todos", escreveu Filipa Torrinha Nunes na noite desta quinta-feira, dia 16 de novembro.



© Instagram