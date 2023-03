Filipa Nascimento foi mãe pela primeira vez em setembro do ano passado, com o nascimento da bebé Amélia, fruto do relacionamento com Duarte Gomes.

Tendo já falado abertamente sobre a sua recuperação pós-parto e relacionamento com o corpo e as mudanças por que necessariamente a maternidade lhe trouxe, a atriz usou o Instagram para fazer um esclarecimento relativamente a uma notícia que surgiu a seu respeito.

"Estar constantemente a analisar e a policiar o corpo da mulher (falo da mulher peça notícia assim o fazer), não é bonito e até é perigoso. Durante o meu pós-parto nunca falei do meu peso. Primeiro, porque nunca senti qualquer problema em relação a isso e segundo porque não passa de um número que pode não indicar absolutamente nada!", argumenta.

"Lamento imenso que a mensagem que tentei passar tenha sido tão distorcida. Apenas posso referir que quando fui transparente contando a minha história, quis apenas partilhar que também precisei, e preciso, de motivação para encontrar a minha melhor versão. Seja qual ela for. Quis também mostrar que sou igual a todas as mulheres mães incríveis deste país e que procurei sentir-me melhor. Se procurei sentir-me melhor por ter peso a mais, peso a menos, ou até o mesmo peso, isso pouco importa e nunca deve ser o foco!", faz saber.

Entretanto, completa: "E sabem que mais? Amo o meu corpo!".

Leia a mensagem completa:



© Instagram - Filipa Nascimento

Leia Também: Filipa Nascimento declara-se: "Conseguiu deixar-me ainda mais apaixonada"