A atriz ficou encantada com a participação do marido no 'Dança Comigo'.

Duarte Gomes não levou para casa o prémio da terceira gala do 'Dança Comigo' mas, à chegada ao seu lar, encontrou o amor e o apoio da esposa, Filipa Nascimento. A atriz, encantada com a participação do companheiro no concurso da RTP, declarou-se nas redes sociais. "Na fase mais preenchida e com mais responsabilidades na sua vida, a acordar várias vezes de madrugada, entre bolsares e fraldas para mudar, o Duarte aceitou este desafio. Conseguiu inspirar-me, deixar-me ainda mais apaixonada e orgulhosa. Será que há alguma coisa que, quando se empenha, este homem não faça bem?", começou por escrever Filipa. "Espero que todos tenham posto os olhos no brilharete que fez esta noite e se não puseram, puxem para trás e vão lá ver que vale muito a pena. Encenadores, realizadores, diretores de casting… não se atropelem uns aos outros. Amo-te", acrescentou a artista da SIC. Importa lembrar que Filipa Nascimento e Duarte Gomes foram pais pela primeira vez no dia 15 de setembro de 2022. Leia Também: Filipa Nascimento declara-se ao marido após anúncio de novo desafio