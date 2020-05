Com o fim da quarentena uma vez que chegou ao fim o estado de emergência, eis que muitas família se voltaram a encontrar após semanas de separação. Uma dessas famílias foi a de Filipa Gomes. Na sua conta de Instagram, a conhecida chef falou de um desses momentos.

"Ontem fui aos meus pais meio que em urgência. Está tudo bem de saúde física, felizmente. Mas a ressaca emocional está a pôr-nos a todos malucos. Não sei quem precisava mais, se eu, se eles, se a Julieta...", começa por referir.

"Abraçamo-nos daquela maneira higiénica horrível (mas necessária bem sei e também sei que é melhor que nada é bla bla bla, m**** para isto tudo)", acrescenta.

"Foi pouco tempo mas no fim foi muito bom. Ficamos com um bocadinho mais de oxigénio na alma. E a minha mãe ainda me deu esta plantinha para se juntar às amigas e trazer também mais oxigénio ao meu atelier. É a selva meus amigos. Mas havendo oxigénio, a coisa vai!", completa.

Leia Também: João Manzarra toma decisão importante durante a quarentena