Filipa Gomes usou as redes sociais para partilhar um pequeno vídeo no qual aparece sorridente, sentada na areia, de vestido cor-de-rosa, segurando um camaroeiro da mesma cor.

Na publicação, a chef deixou uma reflexão sobre as várias fases da vida e o facto de esta ser "um carrossel", do qual, apesar de tudo "não [se] pode queixar".

"A Filipa dos seis anos teria achado graça saber que aos 39 ia continuar a adorar camaroeiros, rochas e poças em maré vazia. A dos 18 ia ficar um bocado chocada de saber que é possível ser-se feliz com coisas que achava uma seca e a dos 29 não ia acreditar que aos 39 ainda não me sinto bem adulta nem tenho todos os assuntos resolvidos. A vida é um carrossel, mas eu não me posso queixar", comentou Filipa Gomes, uma reflexão com a qual muitos dos seus seguidores concordaram.

"Revi-me muito nestes pensamentos e conclusões, até porque a idade é quase a mesma e realmente é mesmo isso, não me sinto bem adulta e assuntos resolvidos? Ai... Era bom, era! Que o carrossel continue a circular e que façamos valer a pena", escreveu uma seguidora da chef.

Leia Também: O vídeo de Carolina Patrocínio que não agradou ao filho