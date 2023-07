O 'clã' Patrocínio tem estado a aproveitar uns dias de férias no Algarve.

Esta sexta-feira, dia 28 de julho, Carolina Patrocínio usou as redes sociais para partilhar um pequeno vídeo no qual se podem ver os seus filhos e sobrinhos todos sorridentes, lado a lado, na praia, estando as meninas - que são a grande maioria - vestidas com fatos de banho iguais.

No entanto, uma das crianças parece não ter ficado muito contente com a gravação da mãe... O pequeno Eduardo, o mais novo dos quatro filhos de Carolina, aparece no vídeo a choramingar.

"Eu acreditei até ao fim", escreveu a apresentadora da SIC.

