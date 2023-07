Carolina Patrocínio tem estado de férias no Algarve com amigas, entre as quais se encontra Pimpinha Jardim, mas rumou a Lisboa para ver como estão a decorrer as obras da casa para onde se vai mudar brevemente.

Nas redes sociais, a apresentadora posou ao lado de um escadote. "Mudar é ótimo, mudanças é péssimo. Pit stop em Lisboa para ver as obras", escreveu Carolina na legenda das fotografias.

De recordar que a apresentadora da SIC está a recuperar a casa onde a mãe vivia e onde cresceu com as irmãs. Carolina é a segunda de seis irmãs, sendo mais nova que Mariana e mais velha que Inês, Rita, Mónica e Victória.

