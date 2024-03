O segundo filho de Filipa Gomes celebrou cinco anos no último sábado e a chef decidiu assinalar a data no Instagram esta segunda-feira, com a partilha de um vídeo com diversas fotografias e gravações do menino, umas mais atuais e outras mais antigas.

"É o Viriato e fez anos no sábado. 5! Ainda vem para a nossa cama enroscar-se mas já diz que não quer beijinhos. Diz coisas tortas como cébro, bacarão e mánica, mas sabe explicar-me tudo sobre a fossa das Marianas e os vários períodos em que os dinossauros viveram. Continua a ser o meu bebé feliz mas agora também já tem os seus humores", começou por escrever.

"Adora cozinhar, construir legos, fazer crafts. Diz que vai ter 8 profissões entre elas arqueólogo e manicure.

É empático, tem um coração bem grande e é um ouro bem fixe! A festa de aniversário tinha tudo relacionado com o fundo do mar, mas o bolo tinha de ser um “cébro assustador!” Ai, como gosto dele", concluiu.

De recordar que Filipa Gomes é ainda mãe de duas meninas, Julieta, de oito anos, e Simone, de quase dois meses.

